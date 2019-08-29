مطار الغردقة الدولي يستقبل 209 من حجاج بيت الله الحرام

قام الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، باستقبال حجاج بيت الله الحرام، مساء أمس، برفقة الدكتور ناجي شكري، من الإدارة العامة للحجر الصحي بالوزارة، والدكتور إسماعيل خميس، مدير إدارة الحجر الصحي بالمديرية، والدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي والفريق الطبي للحجر الصحي بالمطار، والاطمئنان على عودة حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولي.

وتم التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والكشف الطبي اللازم، ومراجعة كروت المتابعة الصحية الخاصة بكل منهم، مع المتابعة لهم خلال أسبوعين لمتابعة حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد الحجاج 209 من حجاج الأراضي المقدسة.