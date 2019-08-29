كوريا الجنوبية تتهم اليابان بإخفاء السبب الحقيقي وراء تشديد الرقابة على الصادرات

اتهم رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن"، اليابان بإخفاء السبب الحقيقي وراء تشديد الرقابة على الصادرات إلى بلاده وعدم الإعلان عنه بشكل صريح.

وقال "مون" - في اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس - : "إن اليابان يجب أن تكون صادقة بشأن سبب تطبيق هذا الانتقام الاقتصادي "على حد وصفه"، حيث أنه بغض النظر عن العذر الذي تقدمه كمبرر، فمن الواضح أن الحكومة اليابانية ربطت القضايا التاريخية بالمسائل الاقتصادية.

وأضاف: "أنه يجب على اليابان أن تنظر إلى الماضي بشكل واضح، حيث أن أفعالها الحالية تزيد من حدة آلام وغضب الكوريين الجنوبيين الذين عانوا في ظل الحكم الاستعماري لكوريا".

وكانت كوريا الجنوبية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن أسفها العميق حيال شطب اليابان لها رسميًا من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين، داعية إلى التراجع الفوري عن أحدث القيود التي فرضتها طوكيو على الصادرات.

وقد استدعى النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو سي يونج" السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية "ياسوماسا ناجامين" للاحتجاج على حذف سول من القائمة البيضاء، وهي الخطوة التي تعتبرها سول أنها انتقام سياسي آخر لأحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي ضد الشركات اليابانية بشأن العمل القسري في زمن الحرب.