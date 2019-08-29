وسائل إعلام روسية: موسكو تستعد للإفراج عن المخرج السينمائي سينتسوف

ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن موسكو تستعد للإفراج عن المخرج السينمائي المسجون أوليج سينتسوف وهو من القرم في عملية تبادل مع أوكرانيا.

سُجن سينتسوف وهو معارض قوي لعملية ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية في 2014، بناء على اتهامات بالتآمر لتنفيذ هجمات إرهابية.

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، إلى أنه يمكن الإفراج عن سينتسوف مقابل المراسل الإعلامي الروسي كيريل فيشينسكي الذي كان مسجونا في أوكرانيا آنذاك.

وأفرجت السلطات الأوكرانية عن فيشينسكي الأسبوع الجاري مع مراقبته بانتظار المحاكمة، وهي خطوة رحبت بها الحكومة الروسية.

يواجه فيشينسكي الذي كان يحمل الجنسية الأوكرانية والروسية خلال الوقت الذي اعتقل فيه، اتهامات بالخيانة لنشر أكاذيب لصالح الحكومة الروسية للإضرار بأوكرانيا.

وتراجعت العلاقات بين الجارتين وهما دولتان سوفيتيان سابقا، لأدنى مستوى لها على الإطلاق في السنوات الأخيرة منذ ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية ردا على قيام كييف بالإطاحة برئيسها الموالي لروسيا في 2014.

وجرى القبض على سينتسوف المولود في القرم بعد أشهر من ضم القرم فيما اتخذت السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة بحق المعارضين. وكان قد حكم عليه بالسجن لعقدين.

وكان البرلمان الأوروبي قد منح جائزة شخاروف لحقوق الإنسان لسينتسوف لـ"احتجاجه السلمي ضد الفساد غير القانوني في موطنه القرم".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن سينتسوف نقل من سجن في سيبيريا ونقل إلى موسكو حيث تم إيداعه في منشأة احتجاز.