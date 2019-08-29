الأهلي يستبعد هييرو من حساباته لخلافة لاسارتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استبعد مسؤولو النادي الأهلي من حساباتهم فكرة التعاقد مع فرناندو هييرو، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا لأكثر من سبب.

وكلفت إدارة الأهلي وسيطا للتشاور مع نادي ريال مدريد الإسباني لترشيح مدير فني للفريق.

وطرح مسؤول بنادي ريال مدريد على الأهلي فكرة التعاقد مع هييرو، إلا أن الإدارة الحمراء استبعدت هييرو من حساباتها بسبب ضخامة راتب المدرب الإسباني، بخلاف رغبة الأهلي في الاستعانة بمدرب عمل لفترات طويلة مع الأندية.

وعمل هييرو مدربا مساعدا للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بموسم 2015/2014، كما عمل مديرا فنيا لريال أوفيدو لموسم واحد، قبل أن يقفز لمقعد المدير الفني لمنتخب إسبانيا في مونديال 2018 بعد قرار الاتحاد الإسباني بإقالة جولين لوبيتيجي لتفاوض الأخير لتدريب ريال مدريد.

إلا أن هييرو تمت إقالته بعد خروج منتخب إسبانيا من الدور الثاني لكأس العالم بالخسارة بركلات الترجيح أمام روسيا.

ويبحث الأهلي عن مدير فني يقود الفريق خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي أقيل الأسبوع الماضي عقب الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز 0-1 في دور الـ16.