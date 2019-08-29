 الهند تعلن أنها سوف تشغل نحو 50 ألف وظيفة شاغرة في كشمير - بوابة الشروق
الخميس 29 أغسطس 2019 7:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

الهند تعلن أنها سوف تشغل نحو 50 ألف وظيفة شاغرة في كشمير

المصدر: بي بي سي
المصدر: بي بي سي
واشنطن/نيودلهي - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 5:48 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 5:48 ص

أعلنت الهند عن حملة لشغل ما يصل إلى 50 ألف وظيف شاغرة في الدوائر الحكومية بالشطر الخاضع لها من إقليم كشمير.

كما أشارت الهند إلى أنها ستخفف بشكل أكبر القيود المفروضة على الاتصالات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الخميس.

جاء ذلك حسبما أعلن حاكم جامو وكشمير ساتيا بال مالك، بعد ساعات من موافقة المحكمة العليا في الهند على النظر في طعون قانونية على قرار رئيس الوزراء نارندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير.

وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس الحكم الذاتي لكشمير، وجعل المنطقة تحت الحكم المباشر للحكومة الاتحادية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك