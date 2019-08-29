مقتل وإصابة 5 من الحشد العشائري في هجوم لداعش وسط العراق

أكد مسئول في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار عماد مهدي مقتل وإصابة 5 أشخاص من الحشد العشائري في هجوم مسلح لتنظيم داعش الإرهابي شرق مدينة الرمادي الواقعة وسط البلاد.

وقال مهدي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس ـ إن تنظيم داعش هاجم دورية تابعة للحشد العشائري في منطقة الضابطية بناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة شرق مدينة الرمادي العراقية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

يذكر أن القوات الامنية تسيطر على قضاء الكرمة بالكامل بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2016، فيما تتعرض القوات المتواجدة بالقضاء بين الحين والآخر إلى هجمات من قبل عناصر التنظيم وتوقع خسائر بينهم.

وبدأ تنظيم"داعش" الإرهابي مؤخرا شن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.