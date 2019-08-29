المحكمة العليا في تايلاند تؤيد إعدام مهاجرين من ميانمار قتلا سائحين بريطانيين

أيدت المحكمة العليا في تايلاند، اليوم الخميس، عقوبة الإعدام الصادرة ضد 2 من العمال المهاجرين من ميانمار، أدينا بقتل 2 من الرحالة البريطانيين.

وقُتل السائحان – وهما امرأة تبلغ من العمر 23 عاما ورجل يبلغ من العمر 24 عاما - في جزيرة كوه تاو السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة في سبتمبر 2014.

وكان المدانان قد اعترفا في البداية بجريمة القتل، لكنهما نفيا بعد ذلك ارتكابها، وتم القبض عليهما بعد رصدهما في المنطقة بواسطة كاميرات المراقبة.

وقال محاموهما إنهما تعرضا للتعذيب للحصول على اعترافاتهما، وإنه تم التلاعب بالأدلة التي وردت في المحاكمة – وهى اتهامات نفتها النيابة.

وتصدرت القضية - التي ساهمت مع غيرها من جرائم القتل في كوه تاو في تسميتها بـ "جزيرة الموت" - عناوين الصحف على مستوى العالم، وأدت إلى احتجاجات في ميانمار لدعم المتهمين.