قامت لجنة من عدة جهات حكومية سعودية، الأربعاء، بطمس أثر قدم على أحد الجبال بقرية ينبع النخل بالمدينة المنورة.

وانتشر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من أفراد الجاليات الآسيوية في السعودية، وهم يتبركون ويقبلون أثرا لقدم في أحد الجبال بقرية ينبع النخل، بزعم أنه أثر لقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال رئيس بلدية "ينبع النخل" عبدالله بن سرور لصحيفة سبق السعودية: "انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، وتبين أن بعض الجاليات الآسيوية تدعي أنها أثر لقدم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتبركون في المكان والدعاء".

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية؛ لبحث ما ظهر في الفيديو الذي اتضح أنه أثر قدم على صبة خرسانية، وتم طمسها وإزالة معالمها.