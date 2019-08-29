مهرجان القاهرة يفتح باب التسجيل في النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب تسجيل لصُنَّاع السينما والتلفزيون في النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر المقبل.

التسجيل في أيام القاهرة لصناعة السينما متاح عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: http://bit.ly/321SXLG

يوفر التسجيل في أيام القاهرة لصناعة السينما لمحترفي صناعة السينما والتلفزيون إمكانية حضور الحلقات النقاشية والمحاضرات التي توفر فرصاً للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، كما يتاح للسينمائيين أيضاً فرص الحصول على 3 تذاكر يومية لمشاهدة عروض أفلام المهرجان في كافة المسابقات ومواقع العروض.

وكان المهرجان قد أطلق النسخة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما في الدورة 40 من المهرجان، وشهدت نجاحاً ملحوظاً تمثل في تواجد أكثر من 200 من أهم أسماء صناعة السينما في العالم، ومشاركة 32 مشروعاً ضمن فعالياته المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لتطوير السيناريو السينمائي والتلفزيوني، وشهدت الفعاليات أيضاً إقامة 7 محاضرات سينمائية و8 حلقات نقاشية و4 جلسات حوارية بمشاركة خبراء دوليين من داخل وخارج العالم العربي.

وتقول علياء زكي رئيسة أيام القاهرة لصناعة السينما "يسعدنا انطلاق النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تجمع معاً صُنَّاع السينما من داخل وخارج العالم العربي، للترويج وتطوير والاحتفاء بأساليب الحكي من مختلف أنحاء العالم، ومن خلاله يمكن للمواهب الواعدة والطلاب وجمهور السينما أن يحصلوا على فرصة التعلم والاحتكاك بأهم المؤثرين في صناعة الترفيه والاستفادة من مبادرات الدعم واكتشاف أحدث وأهم الأفلام من العالم العربي وخارجه".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن خلال الأيام الماضية عن فتح الباب التقديم لعدد من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، من بينها ملتقى القاهرة السينمائي في نسخته السادسة، والذي يجتمع خلاله عدد من المنتجين والموزعين الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربي، وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشروعات الأفلام التي تتلقى جوائز مادية أو ما يماثلها من خدمات تجاوزت قيمتها في النسخة السابقة 120 ألف دولار أميركي.

كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقديم في ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تقام على مدار 5 أيام، بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما، وتركز على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما تمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.

وتم أيضاً فتح باب التقديم لورشة تطوير السيناريو السينمائي بالشراكة معEAVE ON DEMAND ، والتي تستهدف مشاركة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، على مدار 4 أيام يتم خلالها تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة، والتي تتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، ودور المنتج، والتسويق والمبيعات الدولية، والميزانية والتخطيط المالي، إلى جانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء.