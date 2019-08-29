 فيسبوك تشدد إجراءات منح التراخيص للمعلنين الأمريكيين قبل انتخابات 2020 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيسبوك تشدد إجراءات منح التراخيص للمعلنين الأمريكيين قبل انتخابات 2020

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 3:04 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 3:04 ص

أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء أنها ستشدد إجراءات منح التراخيص للمعلنين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.

وقالت الشركة في منشور إنه بدءا من منتصف سبتمبر المقبل، ستتم مطالبة المعلنين الذين يريدون استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتوفير مزيد من المعلومات حول المنظمة التابعين لها قبل أن تتم الموافقة على الإعلان.

وأوضحت الشركة أنه سيكون أمام المعلنين حتى منتصف أكتوبر للامتثال لذلك وإلا سيتم وقف إعلاناتهم.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية أكبر قبل العملية الانتخابية.

وتخضع فيسبوك لضغوط لتحسين عملية الشفافية وإجراءات الأمان في أعقاب ما أثير عن تدخل روسيا للتأثير على انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة.


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