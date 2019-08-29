الصين: دعم السلام والتنمية في أفريقيا يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي

أكدت الصين اليوم الخميس، أن دعم السلام والتنمية في أفريقيا يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، ويعد أيضًا مسؤولية مشتركة له، معربة عن أملها أن يركز مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد 7"، المنعقد حاليا بمدينة يوكوهاما اليابانية، على التعاون ويعزز بفاعلية التنمية في أفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة حول افتتاح "التيكاد 7"- "تتوقع الدول الأفريقية بشكل عام أن يلعب مؤتمر طوكيو الدولي الدولي للتنمية في أفريقيا دورًا إيجابيًا بوصفه منصة للتعاون متعدد الأطراف يركز على التنمية في أفريقيا، ويأمل الجانب الصيني أيضًا أن يركز المؤتمر على التعاون ويعزز بفاعلية التنمية في أفريقيا".

وأضاف شوانغ أن الصين تتمتع دائمًا بتنوع الشركاء الأفارقة وترحب بالشركاء الدوليين، بما في ذلك اليابان، لمساعدة أفريقيا على تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة المستقلة القائمة على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وتابع شوانغ أن "القادة الأفارقة أشاروا مرارًا إلى أن أفريقيا لم تفتقر مطلقًا إلى المؤتمرات الدولية وترحب بالوعود المتعلقة بتقديم المساعدات، ولكن الجزء الأهم هو العمل والتنفيذ، ونأمل أن يتمكن المجتمع الدولي من الاستماع أكثر إلى أصوات هؤلاء القادة، ويبذل جهودًا بناءة للمساعدة في دعم التنمية المتسارعة في أفريقيا".