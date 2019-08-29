 العدل الأمريكية تنتقد مدير التحقيقات الفيدرالي السابق كومي بشأن مذكرات ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العدل الأمريكية تنتقد مدير التحقيقات الفيدرالي السابق كومي بشأن مذكرات ترامب

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
د ب أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 10:16 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 10:16 م

أصدرت وزارة العدل الأمريكية ، اليوم الخميس ، تقريراً بالغ الأهمية عن نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي مذكرات تتضمن تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت إقالة كومي على يد ترامب والمذكرات - التي قالت إن ترامب طلب الولاء من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك - جزءًا أساسيًا من تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال عرقلة ترامب للعدالة.

وقدم كومي مذكرة بمحادثة أجراها مع ترامب ، إلى أحد الأصدقاء المقربين، وطلب منه مشاركتها مع وسائل الإعلام على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعيين مستشار خاص.

كان ترامب قد أقال كومي فى مايو عام 2017.


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