قال الدكتور صلاح عُبية أستاذ كرسي النانوفوتونيات، والحاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية 2019، إن العالِم بطبيعته لا يبحث عن الشهرة ولا يعسى إليها، متابعًا: «العالم الحقيقي هو من يبحث في معمله وسط طلابه على حل لمشاكل سواء بتواجه المجتمع حاليًا، أو بعد عدة قرون».

وأضاف في لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، «العالم الحقيقي هو شخص أحيانًا يميل إلى الانعزال عما يشغله عن حبه الأول والأخير وهو علمه وعمله».

وأوضح أن الباحثين قوم «لا نفرح إلا عدة دقائق كل عدة شهور»، مضيفًا: «أحسن وقت للعالم لما بيجيله إحنا سعداء إن البحث بتاعك تم قبوله، لإننا بنعمل محاولات كتير، مهنة البحث العلمي مهنة الفشل المتكرر، لكن مع الفشل المتكرر بنتعلم حاجات كتير».

وحصل الدكتور صلاح عُبية على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2005، وفي 2017 نال جائزة خليفة من دولة الإمارات العربية المتحدة في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب.

وبين هذه السنوات حاز على الكثير من التكريمات والجوائز مثل جائزة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا في سبتمبر 2014، وجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب في العلوم الهندسية من المملكة الأردنية الهاشمية في نفس العام، وجائزة مؤسسة الفكر العربي في الإبداع العلمي من لبنان في2015.