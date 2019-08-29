وزير أسترالي: هناك من يشجع اللاجئين في مراكز الاحتجاز الخارجية على إيذاء أنفسهم عمدا لتلقي العلاج في أستراليا

قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون اليوم الخميس إن هناك من يشجع طالبي اللجوء المحتجزين حاليا في مراكز خارج أستراليا على إلحاق الضرر بأنفسهم من أجل السماح لهم بالدخول إلى أستراليا لتلقي العلاج.

واتهم داتون النشطاء المدافعين عن اللاجئين بأنهم يطلبون من الأشخاص المحتجزين في جزيرة مانوس وناورو، أن يلحقوا ضررا بدنيا بأنفسهم كي يتم نقلهم إلى أستراليا للعلاج.

وذكر داتون لإذاعة "تو جي بي": "لقد وصل أشخاص إلى بلادنا بعد أن ألحقوا أضرارا بأنفسهم بناء على نصيحة بعض الجماعات أو النشطاء المدافعين عن اللاجئين"، وقال إن أعداد مثل هؤلاء الأشخاص كبيرة.

من جانبه، قال كون كاراباناجيوتيديس، الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء، وهي إحدى المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين، إن داتون لم يقدم أي دليل على ذلك، ووصف تصريحاته في هذا الشأن بأنها "أكاذيب".