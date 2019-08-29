 وزير أسترالي: هناك من يشجع اللاجئين في مراكز الاحتجاز الخارجية على إيذاء أنفسهم عمدا لتلقي العلاج في أستراليا - بوابة الشروق
الخميس 29 أغسطس 2019 5:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

وزير أسترالي: هناك من يشجع اللاجئين في مراكز الاحتجاز الخارجية على إيذاء أنفسهم عمدا لتلقي العلاج في أستراليا

سيدني - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 4:56 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 4:56 ص

قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون اليوم الخميس إن هناك من يشجع طالبي اللجوء المحتجزين حاليا في مراكز خارج أستراليا على إلحاق الضرر بأنفسهم من أجل السماح لهم بالدخول إلى أستراليا لتلقي العلاج.

واتهم داتون النشطاء المدافعين عن اللاجئين بأنهم يطلبون من الأشخاص المحتجزين في جزيرة مانوس وناورو، أن يلحقوا ضررا بدنيا بأنفسهم كي يتم نقلهم إلى أستراليا للعلاج.

وذكر داتون لإذاعة "تو جي بي": "لقد وصل أشخاص إلى بلادنا بعد أن ألحقوا أضرارا بأنفسهم بناء على نصيحة بعض الجماعات أو النشطاء المدافعين عن اللاجئين"، وقال إن أعداد مثل هؤلاء الأشخاص كبيرة.

من جانبه، قال كون كاراباناجيوتيديس، الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء، وهي إحدى المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين، إن داتون لم يقدم أي دليل على ذلك، ووصف تصريحاته في هذا الشأن بأنها "أكاذيب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك