 انفجار يهز حدائق الفردوس وحي الأشجار بأكتوبر.. والأمن يكشف السبب - بوابة الشروق
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انفجار يهز حدائق الفردوس وحي الأشجار بأكتوبر.. والأمن يكشف السبب

مصطفى حمدي
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 10:02 ص

أصيب 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز أعقبها انفجار آخر لكابل كهرباء خلف منطقة حدائق الفردوس بمدينة 6 أكتوبر قبل ساعات من فجر اليوم.

وقال شهود عيان لـ"الشروق" إن انفجار قوي هز منطقتي حدائق الفردوس ودريم بـ6 أكتوبر أعقبه تصاعد السنة اللهب في المنطقة الصحراوية المجاورة لأسلاك الضغط العالي.

وأضاف شهود العيان أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، وتمكنت من السيطرة على الحريق ونقل 3 مصابين من البدو إلى المستشفى.

وقال مصدر أمني لـ"الشروق" إن انفجار أسطوانة بوتاجاز تابعة لمجموعة من البدو المقيمين في الصحراء خلف حدائق الفردوس وراء صوت الانفجار، مؤكدا أن الانفجار تسبب في حريق محدود بالأشجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وأضاف المصدر أنه جاري ملاحقة عدد من المقيمين بصورة غير قانونية في صحراء أكتوبر بعد تقدم العشرات من الأهالي بشكاوي ضدهم بعد ارتكاب عدد منهم جرائم بالمنطقة.

وذكر المصدر أنه جاري إعداد دراسة لإخلاء الصحراء المجاورة لتلك المناطق.

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