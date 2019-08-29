قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة حرصة على نشر استخدام الدراجات الهوائية، تماشياً مع خطة وزارة التعليم العالي، فى تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكافة العاملين بالجامعات المصرية، نحو اقتناء الدراجات الهوائية، تشجيعاً لهم فى استخدامها كوسيلة للتنقل داخل وخارج الحرم الجامعي.

ودعا الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين للاشتراك فى ماراثون سباق الدراجات المزمع إقامته فى الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل داخل الحرم الجامعي، لافتا إلى أن رئيس الجامعة أصدر توجيهاته بإقامة ممرات للدرجات الهوائية في شوارع الجامعة.