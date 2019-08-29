 إزالة 838 مخالفة تعد على المسطحات المائية بالمنيا - بوابة الشروق
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إزالة 838 مخالفة تعد على المسطحات المائية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 11:40 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 11:40 ص

تمكنت حملة أمنية مكبرة لرجال شرطة المرافق العامة بالمنيا، بالتعاون مع الوحدات المحلية، وإدارة حماية النيل، وشرطة المسطحات المائية، من تنفيذ إزالة عدد 818 مخالفة مرافق عامة، 10 حالات تعد على حرم نهر النيل، وضبط 10 مخالفات لشرطة المسطحات المائية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية مكبرة شارك فيها رجال البحث الجنائي بأقسام الشرطة بالمراكز، وشرطة المرافق العامة، والمسطحات المائية، والوحدات المحلية، وإدارة حماية النيل برئاسة المهندس أيمن أنور، من تنفيذ إزالة عدد 818 إشغال طريق متنوعة، و10 حالات تعد على حرم نهر النيل، وضبط 10 محاضر مخالفة لشرطة المسطحات المائية.


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