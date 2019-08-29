رئيس التفتيش الفني لأعمال البناء بالإسكندرية: تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر

عقد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والدكتور حسام مغازي رئيس لجنة التظلمات ووزير الري والموارد المائية الأسبق.

وأكد المحافظ أن الإجتماع يهدف إلى بحث الآليات المختلفة والرد على تساؤلات التنفيذيين الخاصة بتطبيق قانون 17 لسنة 2019 وذلك للوصول إلى إطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، موضحا أن القانون يأتي في ضوء الحفاظ على حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون ، كما أكد علي ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمي التصالح.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بالمحافظة ،أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن القانون قد صدر فى 8 / 4 / 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وتناول الإجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، متناولا كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح واحتساب قيمة التصالح.