ناقش برلمان الشباب بمطروح بحضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، عددًا من القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع التعليم بهدف الارتقاء به والتيسير على الطلاب وتحقيق النهضة التعليمية المنشودة لمواكبة خطوات التنمية الشاملة بالمحافظة باعتبار التعليم أهم القطاعات التى تبنى عليها.

ووجه الغرابلي بمراجعة صيانة بوابة مدرسة الامل للصم والبكم بالكيلو 4 مع تطوير الملعب بما يلائم الحاجة الخاصة لهؤلاء الطلاب، وذلك ردًا على استجواب لوكيل وزارة التربية والتعليم الذي أوضح اهتمام المحافظة ورعاية الطلاب ودخولها الصيانة هذا العام ، مع التاكيد على دمجهم بالمجتمع .

وتم العمل هذا العام على فتح مزيد من فصول رياض الأطفال لاستيعاب الاطفال بمطروح من سن 5 سنوات، ردًا على ارتفاع كثافة قاعات رياض الاطفال، والتنسيق مع هيئة الابنية التعليمة فى التوسعات الجديدة للمدارس والحرص على سلامة الطلاب ومراعاة بُعد خزانات المياه عن فناء المدارس ومراجعة تطهير ها، وذلك ردًا على استجواب بوجود خزان وسط فناء اتحدى المدارس بعد اعمال التوسعات.

وطالب بالعمل على تأهيل وتدريب معلمى مدارس اللغات خاصة بالتعليم الثانوى مع اختيارهم من خلال خبراء متخصصين بوزارة التربية والتعليم ، بالاضافة إلى وصول الكتب المدرسية و تم توزيعها على الادارات ،وتصل المكدارس بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة حفاظًا على نظافة ومظهر الكتاب.

وأكد محافظ مطروح خلال الجلسة العمل على النهوض بالوجبة المدرسية وجودة المنتج الغذائي للطلاب مع ترشيح أعضاء من البرلمان لمراجعة الوجبة يوميًا خلال العام الدراسي، مؤكدًا اهتمام المحافظة بقطاع التعليم ، وتقديم كل الدعم والذى انعكس على نتائج هذا العام بنسبة نجاح في الثانوية العامة يفوق 17% عن العام السابق، بالإضافة إلى القوافل والمراكز التعليمة المجانية للطلاب، وحصول 15 مدرسة على شهادة جودة التعليم لأول مرة بمطروح.