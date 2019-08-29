«الصحة العالمية»: تضاعف معدلات انتشار الحصبة حول عشرات من الدول الأوروبية

وجهت منظمة الصحة العالمية، الأنظار إلى ناقوس خطر، عبر تقريرها الدوري اليوم الخميس، الذي أفاد بتضاعف معدلات انتشار الحصبة حول عشرات من الدول الأوروبية.

جاء في التقرير أن 48 دولة أوروبية شهدت 89 ألف حالة إصابة في النصف الأول من عام 2019، أي ما يعادل ضعف المعدلات في نفس الفترة من العام الماضي، بل تتخطى إجمالي الإصابات في عام 2018 بأكمله حيث تم تسجيل 84 ألف حالة في حينها.

وحصلت أوكرانيا على نصيب الأسد من الإصابات خلال النصف الأول من عام 2019 بإجمالي 84 ألف حالة، بينما تلتها دولتي جورجيا وكازخستان.

واتخذت بعض الدول إجراءات صارمة حيال انتشار المرض، حيث فرضت ألمانيا تطعيمات ضد المرض في مرحلة رياض الأطفال على الموظفين والطلاب، بعد تسجيل 400 إصابة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحا للدكتور جونتر فاف مدير اللجنة المختصة بمرض الحصبة في منظمة الصحة العالمية، أفاد بأن 4 دول هي (بريطانيا، وألبانيا، والتشيك، واليونان) لم تعد خالية من الحصبة كما أعلن في العام الماضي.

ويعود تزايد معدلات الإصابة بالحصبة في بعض بلدان أوروبا النامية إلى رفض المواطنين الخضوع للتطعيمات؛ بسبب دراسة صدرت في تسعينيات القرن الماضي ادعت وجود علاقة بين تطعيمات الحصبة والإصابة بمرض التوحد؛ ما يعكف الخبراء على تكذيبه.

جدير بالذكر أن مرض الحصبة يحصد آلاف الأرواح خاصة بين الأطفال حال الإصابة به، حيث تم تسجيل 110 آلاف حالة وفاة بسبب المرض حول العالم في 2017.