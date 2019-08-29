محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441.

وذكرت المحافظة -في بيان لها اليوم الخميس- أن الاحتفال ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب بعد غد السبت.