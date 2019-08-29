محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

الأكثر قراءة
العزبي: لا صحة لتدخل الجيش أو أجهزة الدولة للاستحواذ على سلسلة الصيدليات.. مش ناقصين بلبلة
العزبي: لم أتعرض لأي ضغوط للانضمام إلى سلسلة صيدليات أخرى.. وموقفنا مستقر
مرتضى منصور يتحفظ على حكم مباراة الزمالك والمقاصة
مدير صيدليات رشدي: أغراض شخصية خلف ما نتعرض له.. وإحنا مش مخالفين للقانون
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسفحسام البدريحسام حسنمانويل جوزيهمدرب مصري آخرمدرب أوروبيمدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441.
وذكرت المحافظة -في بيان لها اليوم الخميس- أن الاحتفال ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب بعد غد السبت.