 محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

أ ش أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 1:08 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 1:08 م

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441.

وذكرت المحافظة -في بيان لها اليوم الخميس- أن الاحتفال ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب بعد غد السبت.


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