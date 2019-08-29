ضبط سيدة وبحوزتها أكثر من 7 كجم بانجو بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط إحدى السيدات بالجيزة وبحوزتها أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر البانجو بقصد الاتجار.
كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف) .. بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع ، متخذة من منطقة سكنها مسرحاً لترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها 3 لفافات كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو و 500 جرام، وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.