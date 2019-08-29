«سي إن إن»: أثرياء الخليج يقبلون على شراء الفهود بشكل غير قانوني

ألقت السلطات الصومالية، أمس الأربعاء، القبض على أحد مهربي أشبال الفهود من الصومال، قبل تهريب 3 أشبال يبلغ عمر الواحد بضعة أسابيع إلى أثرياء دول الشرق الأوسط، عبر خليج عدن إلى شبه الجزيرة العربية، وفقًا لموقع «سي إن إن» الأمريكي.

وبحسب منظمة الحفاظ على الفهود "CCF"، هناك ما يقرب من 300 شبل يتم تهريبهم من هذه المنطقة سنويًا إلى الأثرياء في الشرق الأوسط، موضحة أن صغار الفهود تمر برحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب داخل صناديق ضيقة ومحكمة أو صناديق من الورق المقوى، تبدأ من إقليم أرض الصومال عبر خليج عدن إلى شبه الجزيرة العربية، فيموت 2 من كل 3 أشبال في نهاية الرحلة.

وحذرت لورى ماكر، عالمة الأحياء الأمريكية ومؤسسة "CCF"، من استمرار تهريب أشبال الفهود، الذي سيؤدي في النهاية إلى انقراضهم خلال سنوات قليلة، موضحة أن الفهود الكبيرة هي الأكثر تعرضًا للانقراض في أفريقيا.

وسيلة تنافس بين أغنياء دول الخليج

تقول ماكر إن عدد الفهود المتبقية في الحياة البرية وصل إلى أقل من 7500 فهد، تم بيع ألف منهم إلى أسر دول الخليج من بينهم السعودية والإمارات، في عمليات بيع غير قانونية عبر الإنترنت، مضيفة أن الفهود أصبحت رمزًا للثراء ووسيلة تنافسية للأغنياء، يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كمقتنيات كمالية.

الموت بعد عامين

وأوضح بعض الخبراء البيطرين بدول الخليج لـ"سي إن إن" رافضين ذكر أسمائهم، أن حبس الفهود في المنازل والقصور يؤدي إلى وفاتهم، فبعتبارها أسرع الثدييات في العالم، فهي بحاجة إلى مساحات واسعة بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي خاص، لا يعرفه أغلب البيطرين كما أنهم لا يعرفون الطرق الصحيحة لرعايتهم، فبالتالي يموت غالبية الفهود في غضون عام أو عامين.

وأضافوا بعضهم أنهم رأوا الفهود تعاني من اضطرابات التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، لأن الناس لا يعرفون ما الذي يجب أن يطعمونه، وأخرى تعاني من الأمراض المرتبطة بالضغط والسمنة بسبب الحبس، موضحًا أن الفهود نوع حساس ومعرض بشكل كبير لإصابة بالأمراض المعدية.

الإمارات تنفي وجود فهود بالمنازل

من جانبه أنكرت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ما سبق، وأصدرت بيانًا بعدم وجود فهود في المنازل الخاصة بالدولة، موضحة إنها تتعقب بشكل روتني إعلانات بيع الأنواع المهددة بالانقراض عبر الإنترنت، كما أنها أغلقت ما يقرب من 800 موقع يعرض مثل هذه الحيوانات للبيع.