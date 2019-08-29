ارتفاع إيرادات مجموعة «ماجد الفطيم» الإماراتية بنسبة 1% خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، التي تدير سلسلة متاجر كارفور الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، زيادة إيراداتها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1% في ظل ظروف سوق صعبة وتركيز المستهلكين على عوامل الأسعار والتكلفة.

بلغت إيرادات المجموعة المملوكة لأحد أغنى رجال الأعمال في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 17.9 مليار درهم (4.9 مليار دولار). وزادت أرباح تشغيل المجموعة 1% إلى 2.1 مليار درهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة قيمة أصول المجموعة بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7% إلى 64 مليار دولار، في حين زاد صافي قروض المجموعة إلى حوالي 12.8 مليار درهم.

وأشارت المجموعة إلى اعتزامها فتح 12 فرعا جديدا لسلسلة كارفور في مصر بنهاية 2019، في حين تعتزم فتح أول فرع للسلسلة في أوغندا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتدير مجموعة ماجد الفطيم حاليا 25 مركز تسوق، و13 فندقا، و4 تجمعات متعددة الأغراض.

من ناحيته، قال ألين بيجاني الرئيس التنفيذي للمجموعة: "حققنا بنجاح أفضل استغلال للنفقات ورفعنا كفاءة التشغيل".