تحالف الذخائر العنقودية يسجل تراجعا في الضحايا

ذكر "تحالف الذخائر العنقودية" في تقريره السنوي، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا جراء القنابل العنقودية حول العالم تراجع إلى 149 شخصا العام الماضي فيما انخفض استخدام مثل هذه الذخائر في سوريا وتوقف في حرب اليمن.

وفي جنيف، قال تحالف الذخائر العنقودية المناهض لاستخدام هذا النوع من الذخائر، اليوم الخميس، إن حصيلة الخسائر البشرية تراجعت بواقع 50 % تقريبا مقارنة بـ2017.

تتألف القنابل العنقودية من الكثير من القنابل الصغيرة التي يتم إسقاطها على الأرض وغالبا لا تنفجر على الفور، لتشكل خطرا أشبه بالألغام الأرضية.

وجرى تسجيل خسائر بشرية العام الماضي في أفغانستان والعراق ولبنان ولاوس ودولة جنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن وكذلك إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في القوقاز.

وقال لورين بيرسي، الذي شارك في وضع التقرير: "يؤكد تقريرنا بوضوح أنه تقريبا كل ضحايا القنابل العنقودية سنويا هم مدنيون، ويشكل الأطفال أكثر من نصف الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم في 2018".

ووجد التقرير أن الـ106 دول الموقعة على اتفاقية 2008 لحظر القنابل العنقودية خفضت مخزونها المعلن بواقع 99 بالمئة.

غير أن دول مهمة ومناطق كبيرة من العالم لم تكن جزءا من الاتفاقية. والدول غير الموقعة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكذلك الكثير من الدول في شرق أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.