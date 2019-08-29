ديوكوفيتش يتجاوز مشكلة في الكتف ويبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقب فوزه على الأرجنتيني خوان إيجناسيو لونديرو في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليل الأربعاء - صورة لرويترز من خدمة يو إس إيه توداي سبورتس

تجاوز نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب مشكلة في الكتف أثرت على ضرباته الخلفية لينتصر على الأرجنتيني خوان إيجناسيو لونديرو بنتيجة 6-4 و7-6 و6-1 ويبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليل الأربعاء.

وبدا ديوكوفيتش، الذي خضع لعلاج في الكتف خلال الاستعداد للمباراة داخل استاد آرثر آش في وقت سابق، متألما عندما طلب وقتا للعلاج بعدما تقدم 4-3 في المجموعة الأولى.

وعاد اللاعب الصربي المصنف الأول في البطولة إلى الملعب ليحسم المجموعة الأولى وحصل على وقت آخر للعلاج قبل أن يكسر لونديرو، الذي يشارك في قرعة الأدوار الرئيسية للمرة الثانية على ملاعب فلاشينج ميدوز، إرساله مرتين ليتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية.

لكن ديوكوفيتش انتفض ليفوز بخمسة أشواط متتالية ثم أنهى المجموعة لصالحه بعد شوط فاصل وحصل على وقت للعلاج قبل أن يحسم المجموعة الثالثة بسهولة.

ويلعب ديوكوفيتش الفائز باللقب ثلاث مرات ضد مواطنه الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 27 أو الأمريكي دينيس كودلا اللذين لم يخوضا مباراتهما بسبب سوء الأحوال الجوية.