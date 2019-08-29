طلعت يوسف: نحترم تعاقدنا مع الزمالك رغم التضرر منه

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في غاية الصعوبة، مشددًا على أهمية احترام الخصم والتركيز من أجل تحقيق الفوز.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك الموسم الحالي مختلف من حيث الصفقات التي أبرمها، ونجح في دعم الفريق في المراكز التي كان يعاني منها بعناصر مميزة، بالإضافة إلى أنه فريق له تاريخ وينافس على جميع البطولات".

وأشار المدير الفني للاتحاد إلى: "بالنسبة لنا استعدينا بشكل قوي، ونجحنا في أول اختبار رسمي لنا بتحقيق الفوز خارج الديار أمام فريق العربي الكويتي بهدف دون رد في البطولة العربية، وهي تعتبر خطوة مهمة في مشوار طويل".

وفي سياق متصل شدد طلعت يوسف على أن فريقه سيتأثر بغياب أحمد رفعت ورزاق سيسيه لاعبي الزمالك والمعارين للاتحاد السكندري، مؤكدًا: "بالطبع سيتأثر الفريق بغياب الثنائي، ولكن علينا أن نحترم تعاقدنا مع الزمالك، حتى في حالة وقوع ضرر علينا".

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس مصر، يوم 1 سبتمبر القادم.