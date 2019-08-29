 إطلاق مبادرة «كونى رائدة» لتدريب الفتيات لريادة الأعمال بالإسكندرية - بوابة الشروق
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إطلاق مبادرة «كونى رائدة» لتدريب الفتيات لريادة الأعمال بالإسكندرية

هدى الساعاتى:
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 7:06 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 7:06 م

قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتورة صفاء الشريف، اليوم الخميس، إنه تم شن مبادرة بعنوان "كونى رائدة" بمراكز الشباب والأندية لتدريب الفتيات على ريادة الأعمال.

وأوضحت الشريف، أن المبادرة تهدف إلى كيفية أن تصبح المرأة رائدة أعمال وكيفية عمل دراسة للمشروع، وكيفية تسويق منتجات الفتيات والبحث الجيد عن المستفيدين من المنتجات.

وتابعت: "هدفت المبادرة على التركيز بشكل أساسي في الخطة التسويقية على الفائدة الرئيسية التي يحققها المنتج للعميل".

ونوهت وكيل الوزارة بأن المرأة هى الشريحة المستهدفة لكى تكون رائدة أعمال ناجحة، ثم التوسع فيما بعد لاحقا لمستويات أوسع.


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