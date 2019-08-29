أغرب إشارات المرور الضوئية في ألمانيا والعالم

بين أبطال الأساطير والشخصيات الكارتونية ورموز ثقافية عالمية، تتنوع رموز تزين إشارات المرور الضوئية في ألمانيا والعالم، وتثبت أن الإبداع لا يعرف الحدود، حتى عندما يتعلق الأمر بإشارات عبور الطريق.

"عودة الفايكينغ" إلى الدنماركّ!

ارتبط مصطلح الفايكينغ (الذي يطلق على ملاحي السفن والتجار والمحاربين) بالمناطق الاسكندنافية في القرن الثامن، والآن تشهد مدينة آروس الدنماركية الساحلية عودة الفايكينغ مرة أخرى، لكن هذه المرة عبر وجوه تزين إشارات المرور.



"زمار هاملن" يعود باللون الأخضر!

في سنة 1284 جاء رجل إلى بلدة هاملن الألمانية ووعد العمدة بأن يخلص البلدة من الفئران التي انتشرت بشدة. وفي أحد الأيام خرج الرجل بمزماره وأخذ يعزف لحنا سحريا، تسبب في خروج الفئران من البيوت وسارت وراء الزمار الذي تخلص منها. وعندما طلب الرجل من عمدة المدينة مكافئة مالية نظير عمله، قوبل طلبه بالرفض، ليخرج الزمار مرة أخرى عازفا لحنه السحري ليتبعه جميع أطفال البلدة، إلى مكان لم يعرفه أحد حتى اليوم.



"الحمار والكلب والقطة والديك" حققوا حلمهم في بريمن!

ترتبط مدينة بريمن الألمانية بأحد أشهر قصص "الأخوين غريم"، إذ هرب حمار وكلب وقطة وديك من المزرعة التي عاشوا فيها بسبب سوء المعاملة وقرروا الذهاب إلى بريمن للعمل كموسيقيين، لتبدأ أحداث القصة المثيرة. الحيوانات الأربعة عادوا الآن للمدينة التي طالما حلموا بالوصول إليها.



كارل ماركس..بالأخضر والأحمر!

هذا الرجل الذي تراه على إشارة المرور هنا، هو كارل ماركس، الذي لا يمكن تجاهل اسمه في أي نقاش يتصدى للرأسمالية. وقررت مدينة ترير، مسقط رأس ماركس، الاحتفال بالذكرى الـ 200 لميلاده (عام 2018) بوضع صورته على إشارة المرور. تتغير صورة ماركس للونين الأخضر والأحمر.



رجل ماينزل الصغير ورفاقه الستة

"رجل ماينزل الصغير" ورفاقه الستة من الشخصيات الكارتونية التي ترتبط بمدينة ماينز الألمانية التي يقع بها مقر القناة الثانية للتليفزيون الألماني (زد.دي.إف)، يتولوا مهمة تنظيم المرور في المدينة الواقعة بولاية راينلاند بفالس.



كاسبر..أحد أشهر شخصيات مسرح العرائس

"كاسبر" أحد أشهر شخصيات مسرح العرائس التي تعود للقرن الـ 17. ويزين "كاسبر" الآن إشارات المرور، في مدينة أوغسبورغ بولاية بافاريا، ولكن باللون الأخضر فقط.



"بيتهوفن" يعطي الضوء الأخضر

تفتخر مدينة "بون" الألمانية بكونها المدينة التي شهدت مولد بيتهوفن، وتحتفل المدينة العام المقبل بالذكرى الـ 250 لميلاد الموسيقار الشهير. لكن الاحتفالات بدأت بالفعل من خلال تزيين صورة بيتهوفن لإشارات المرور في بون.



ألمانيا تتذكر فترة إقامة "ملك الروك آند رول"

بيتهوفن ليس الموسيقار الوحيد الذي يظهر على إشارات المرور في ألمانيا، فـ "ملك الروك آند رول" الفيس برسلي يظهر أيضا في ألمانيا، التي استقر بها كجندي شاب في الفترة بين عامي 1958 و 1960.



إشارات المرور ليست حكرا على المشاهير

تزيين إشارات المرور على لا يقتصر على الشخصيات الشهيرة فحسب، إذ استخدمت هذه الإشارة المرورية في مدينة فرانكفورت خلال مسيرات المثليين جنسيا في عام 2015.



"امرأة" إشارة المرور!

في خضم المناقشات حول التمييز على أساس الجنس، قررت مدينة ملبورن في أستراليا، تغيير رمز إشارة المرور المذكر واستخدام رمز المرأة، في عشرة من إشارات المرور بشوارع المدينة.



"برليني" بحق!

يعرف سكان وزوار برلين هذه الصورة التي ترمز لبرلين ولا تنتشر فقط على إشارات المرور، ولكن على الهدايا التذكارية في العاصمة الألمانية. شخصية "آمبل مان" العامل الذي يرتدي القبعة الضخمة تعود لنهاية ستينات القرن الماضي إذ كانت تستخدم في برلين الشرقية ويطلق عليها "مواطن برلين الحقيقي".