الإمارات تعرب عن قلقها الشديد تجاه الأوضاع في جنوب اليمن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية".

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إلى نجاح قوات التحالف العربي خلال السنوات الماضية في التصدي للتظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية، معقبة أن التحالف نجح في تحجيم خطورة هذا التنظيم بشكل كبير جدًا.

و شدد البيان على أن الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع عن النفس.