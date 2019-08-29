إيطاليا تعرض استقبال النساء والأطفال والمرضى من سفينة إنقاذ مهاجرين

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عرضت إيطاليا، اليوم الخميس، استقبال النساء والأطفال والمرضى من سفينة إنقاذ مهاجرين تقطعت بها السبل في البحر المتوسط وعلى متنها 99 مهاجرا.

والسفينة "ماري جونيو"، التي تشغلها مؤسسة "ميديترانيه" الإغاثية الإيطالية، موجودة حاليا قرب المياه الإقليمية الإيطالية بالقرب من جزيرة لامبيدوسا.

وقال مصدر من وزارة الداخلية الإيطالية :"كما كان يحدث دوما في الماضي، يستطيع النساء والأطفال والمرضى النزول من ماري جونيو".

وأضاف المصدر أن "حظر الدخول وإنزال الركاب لا يزال ساريا على السفينة"، واتهمها بانتهاك القوانين الإيطالية.

وكانت مؤسسة "ميديترانيه" أنقذت المهاجرين أمس الأربعاء على مسافة نحو 130 كيلومترا شمال ميناء مصراتة الليبي، وأعلنت أن بينهم 26 سيدة، منهن ثماني حوامل، و22 طفلا دون العاشرة.

وأعلنت المؤسسة في وقت سابق اليوم أن السفينة طلبت تصريحا من خفر السواحل الإيطالي للاقتراب من سواحل لامبيدوسا للاحتماء من الأمواج العالية.

إلا أن خفر السواحل اعترضها عندما اقتربت لمسافة 24 كيلومترا من سواحل لامبيدوسا على أطراف المياه الإقليمية الإيطالية، وحذرتها من الاقتراب أكثر.