البرازيل تحظر حرق الزراعات خلال موسم الجفاف

أصدرت البرازيل، مرسوما يقضي بحظر حرق الزراعات خلال موسم الجفاف، وذلك نظرًا لحرائق الغابات المدمرة التي تجتاح البلاد حاليا.

وقال المرسوم الذي نشر اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية إنه ولمدة 60 يومًا من اليوم الخميس، لا يسمح بإشعال المزيد من الحرائق بالمراعي والأراضي الصالحة للزراعة.

ومع ذلك، فإن الإعفاءات متاحة للمجتمعات الأصلية التي تزرع المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللحرائق التي وافقت عليها السلطات البيئية ذات الصلة بغرض الوقاية من الحرائق أو مكافحة الحرائق أو صحة النبات.

وفقًا لتقرير لصحيفة فولها دي ساو باولو، فإن الحظر جزء من حزمة من الإجراءات التي يعتزم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عرضها في قصر بلانالتو الرئاسي الأسبوع المقبل لمكافحة الحرائق.