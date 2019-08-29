 عودة 123 شخصا من برنامج العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا - بوابة الشروق
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عودة 123 شخصا من برنامج العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 1:02 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 1:02 م

عاد إلى السودان الفوج الثامن من برنامج "العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا" والبالغ عددهم 123 مواطنا.

وكان في استقبال العائدين بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية، وذلك فى إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبية المشتركة؛ لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم الممول من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن عمليات إجلاء السودانيين من ليبيا ستستمر حتى عام 2021 على نحو طوعي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة محليا وإقليما ودوليا لاستكمال مشروع المبادرة الأوروبية.


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