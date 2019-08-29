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عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

بيروت - د ب أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 2:44 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 2:44 م

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الخميس، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع العراق.

ودعا عون، خلال استقباله اليوم، في بيروت وزير الصحة العراقي علاء العلوان، إلى "التنسيق في مجال الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية للمساعدة في نهضة القطاع الصحي العراقي الذي مني بأضرار نتيجة الاحداث التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية".

وشدد عون على التطور الذي حققته صناعة الادوية في لبنان، إضافة الى التقدم العلمي الجامعي في المجالين الصحي والطبي، مؤكدا استعادة الكوادر الطبية اللبنانية في هذا المجال.

وحمّل الرئيس عون الوزير العراقي تحياته إلى الرئيس العراقي برهم صالح وتمنياته له بالتوفيق، وللشعب العراقي بالأمن والاستقرار والازدهار.


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