ألمانيا تعتزم تسهيل تجنيس أحفاد المضطهدين إبان الحقبة النازية

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية إدخال مرسومين في حيز التنفيذ غدا الجمعة يسهلان لأحفاد الأشخاص الذين تم اضطهادهم إبان الحقبة النازية الحصول على جواز سفر ألماني مستقبلا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنه يتعين على ألمانيا تحمل مسؤوليتها التاريخية بشكل سليم.

وأضاف: "يسري ذلك بصفة خاصة على الأشخاص الذين اضطر آباؤهم أو أجدادهم للفرار إلى الخارج".

وأشاد المجلس المركزي لليهود بألمانيا بالقواعد الجديدة. وقال رئيس المجلس جوزف شوستر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "المضطهدون وأحفادهم الذين تم استبعادهم من التجنيس سابقا بسبب الوضع القانوني، الظالم أخلاقيا على الأقل، سيحصلون حاليا على إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية تحت ظروف ميسرة... وبذلك سيتم أخيرا سد ثغرة في العدالة".

يشار إلى أن عدد طلبات التجنيس المقدمة من أحفاد المضطهدين إبان الحقبة النازية ازداد بشكل واضح مؤخرا من جديد، لاسيما قبل الخروج المخطط له لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبعدما كان قد تم تلقي 43 طلبا في عام 2015، بلغ عدد مثل هذه الطلبات 1506 طلبات في عام 2018، بحسب وزارة الداخلية الألمانية.