الري: أمطار شمال السودان ليست مؤشرا عن حجم إيراد نهر النيل

أفادت لجنة تنظيم إيراد النهر بأن حالة الأمطار على حوض النيل الأزرق منذ بداية السنة المائية مطلع أغسطس، لا تزال حول معدلها الطبيعي، وأنه جارٍ المتابعة اليومية لتقييم حالة الفيضان.

وخلال اجتماعها الذي ترأسه وزير الموارد المائية والري، اليوم، استعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان، مؤكدة أنها ليست مؤشرا عن إيراد النيل، وأن الوارد حتى الآن من المياه أقل عن نظيره خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونوَّه عبد العاطي بأن أجهزة الوزارة المختصة مستمرة في المتابعة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارته بالشكل الأمثل.

وتطرقت اللجنة إلى حالة مناسيب المياه في المجاري المائية، وأشار وكيل الوزارة، رجب عبد العظيم، إلى إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأكد عبد العظيم، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة، ومنها: الطابية، والقلعة، والخيري، وتروجة، وإدكو.

كما تطرق الاجتماع إلى موسم الأرز، وأكد عبد العظيم أن أجهزة الوزارة تواصل المتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد منها والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأمطار والمناسيب في المنابع ومنطقة البحيرات ووضع سيناريوهات بالفيضانات المحتملة وتحديد الإجراءات التي ستتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة.

وكلف بتحديث التوقعات وتحديد السيناريو الأقرب للواقع من خلال المتابعات اليومية للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وكذا على المنشآت في نفس الوقت وتعظيم الاستفادة من إيراد النهر.

وشدد على أهمية عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دوريه متقاربة خلال الفترة القادمة.