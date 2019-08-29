رونالدو يضاعف شعبية يوفنتوس على مواقع التواصل الاجتماعي

يبدو أن تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لا يقتصر على الأداء الفني داخل المستطيل الأخضر، وإنما يمتد لجوانب أخرى خارج الملعب، أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي.

النجم البرتغالي ساهم في ارتفاع عدد المتابعين للحساب الرسمي لناديه الجديد، عى موقع التواصل الاجتماعي بنسبة كبيرة، مما دفعه للارتقاء في سلم ترتيب الأندية الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، فإن النجم البرتغالي ساهم في زيادة أعداد المتابعين لحساب البيانكونيري بواقع 20 مليون متابع خلال السنة الأولى له في النادي، ليصعد إلى المرتبة الثالثة في سلم الترتيب متفوقًا على مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلف العملاقين الإسبانيين في الصدارة ريال مدريد وبرشلونة، على الترتيب.

وأوضح التقرير أن النادي الإيطالي كان يمتلك 10 ملايين فقط قبل قدوم النجم البرتغالي، والذي ساهم في زيادة هذا العدد إلى 31 مليون متابع.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد لا يزال على قمة الترتيب، واستفاد بشكل كبير من الفترة الطويلة التي قضاها رونالدو مع النادي.

الجدير بالذكر أن رونالدو يمتلك 131 مليون متابع، وهو أكثر الرياضيين متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام.