«التحالف»: اعتراض درون حوثية أطلقت من صعدة نحو السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صباحاً، من صعدة باتجاه المملكة.

وأوضح المالكي - في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس - أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مؤكدا أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من قبل المليشيات هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

إلى ذلك، أشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها.