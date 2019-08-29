الرئيس البرازيلي الأسبق يطلب إلغاء الحكم بسجنه

جدد محامو الرئيس البرازيلي الأسبق، لويز إناسيو لولا دا سيلفا، مطالبتهم بالإفراج عن موكلهم الذي يقضي عقوبة سجن لمدة أكثر من 8 سنوات.

وحسب موقع G1 الإخباري، اليوم الخميس، تقدم المحامون أمس الأربعاء، بطلب للمحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بإلغاء حكمين بحق لولا بشكل تام، وإلغاء حكم ثالث جزئيا.

كما طالبوا بإخلاء سبيل موكلهم البالغ من العمر 73 عاما.

وكانت المحكمة ألغت أمس الأول الثلاثاء حكما بحق الرئيس السابق لمصرف بنك البرازيل الوطني ورئيس شركة نفط "بيتروبراز"، شبه الحكومية، ألديمير بيندين، بسبب أخطاء إجرائية في محاكمته، لتلغي بذلك، ولأول مرة، حكما صدر بشأن فضيحة فساد "لافا جاتو" (عملية غسيل السيارات)، الذي أصدره القاضي آنذاك سيرجيو مورو، الذي أصبح وزير العدل حاليا.

وحيث إنه من المحتمل أن تكون أخطاء إجرائية قد ارتكبت أيضا أثناء محاكمة الرئيس الأسبق، لولا، فإن محاميه يأملون الآن في إلغاء الأحكام التي صدرت ضد موكلهم.

ويقضي لولا في الوقت الحالي عقوبة السجن أكثر من 8 سنوات بعد إدانته بالفساد، حيث أدين لولا بسبب قبوله أن يرمم له أحد المقاولين شقة فاخرة خاصة به.

وينفي الرئيس البرازيلي الأسبق هذه الاتهامات، ولم يستطع المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي بسبب إدانته، في حين عين القاضي مورو، وزيرا للعدل، من قبل اليميني الشعبوي جير بولسونارو، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، والمعروف بأنه خصم لدود للرئيس الأسبق.