كلوب: «جنون» دوري الأبطال يصعب مهمتنا في الحفاظ على اللقب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيواجه مهمة شاقة خلال الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، في النسخة الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيمنة الإنجليزية التي شهدتها النسخة الماضية من البطولة لن تتكرر.

وأوضح كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أنه لا توجد حاجة لبطولة جديدة تسمى دوري السوبر الأوروبي، لأن دوري الأبطال هي الأهم والأكثر قوة، حيث توقع وقوع فريقه ليفربول في مجموعة تضم واحدة من أفضل الفرق في القارة لأن العديد من الأندية الرفيعة المستوى يأتون في التصنيف الثاني.

وقاد كلوب فريق ليفربول إلى نهائيين متتالين من دوري أبطال أوروبا، ولكنه عازم على عدم جعله المرشح المفضل على الرغم من فوز فريقه في النسخة الماضية للمسابقة.

وقال كلوب : «لن أواجه مشكلة في الوصول إلى النهائي، إذا حدث ذلك مرة أخرى، لكنني لست متأكدًا في هذه اللحظة من ذلك، لدينا نفس الفرصة مثل أي شخص آخر، لكن هذا كل شيء، وأنا لا أرى فرقنا الإنجليزية هي المرشحة فقط، لكن هناك الكثير من الفرق الأخرى لديها فرص مميزة».

في حين أن ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي، ومانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي يحتلون التصنيف الأول من أصل 8 مراكز، فيما تم مكافأة توتنهام بعد وصوله إلى نهائي البطولة الماضية بوضعه في التصنيف الثاني، بجانب أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ونابولي، أما أنطونيو كونتي فقد أعد تشكيلة طموحه لإنتر ناسيونالي للمنافسة بقوة في دوري أبطال أوروبا، بجانب باير ليفركوزن وفالنسيا الذي جاءوا في التصنيف الثالث،فيما جاء نادل لايبزيج الألماني في التصنيف الرابع.

وأضاف كلوب: «لا أعتقد أنه كان هناك أي وقت مضى يكون التصنيف الأول والثاني بهذه القوة، إنه جنون، يجب أن نكون جميعًا في وعاء واحد، وصول لايبزيج للتصنيف الرابع إنه شيء رائع».

وعن المنافسة المحتملة على الكأس، قال كلوب: «انظر إلى تشكيلة بوروسيا دورتموند، وأخبرني أننا أقوى منهم. هذا لا يصدق. يمكنهم إجراء خمسة تغييرات وتعتقد حقًا أنهم بنفس القوة».

وعن بعض المنافسين الآخرين أكد «هناك الكثير من الفرق التي تمتلك الجودة، هناك يوفنتوس، وأيضًا باريس سان جيرمان».

وعن ريال مدريد أتم كلوب: «ريال مدريد لم يستسلم أبدًا، وأخيرًا ضم بايرن ميونيخ إيفان بيريسيتش ومعهم فيليبي كوتينيو الذي يعد دفعة كبيرة لهم».