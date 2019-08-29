القوات الإندونيسية تطلق النار على محتجين في بابوا والشرطة تعلن مقتل ثلاثة

وقع إطلاق نار على احتجاج في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق إندونيسيا يوم الأربعاء وقالت الشرطة هناك إن جنديا واثنين من المحتجين قتلوا.

وكان موقع إخباري قال في وقت سابق إن ستة أشخاص قتلوا لكن الجيش نفي ذلك. وتندلع صراعات الانفصاليين في المنطقة منذ عقود.

ومنذ الأسبوع الماضي يحتج آلاف الأشخاص على ما يصفونه بالتمييز العرقي وهو ما أدى إلى احتراق سوق وسجن ومكاتب حكومية.

وقالت السلطات المحلية إن إطلاق النار وقع يوم الأربعاء عندما تظاهر المئات أمام مكتب الحاكم المحلي في بلدة ديياي.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم شرطة بابوا في بيان إن جنديا واحدا واثنين من المحتجين قتلوا. وقال إن أحد المتظاهرين قتل برصاصة والآخر بسهم. ولم يذكر كيف قتل الجندي. وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح.

وقال هنجكي بيجاي نائب حاكم ديياي لرويترز ”عدد من المدنيين قتلوا لا توجد معلومات مؤكدة عن عدد الضحايا“. وأضاف أن عددا من المصابين نقل إلى مستشفى.

وقال ماركوس هالوك زعيم حركة التحرير المتحدة لبابوا الغربية وهي حركة انفصالية لرويترز عن طريق تطبيق واتساب إن ستة أشخاص قتلوا وسبعة أصيبوا بطلقات نارية.

وفي العاصمة جاكرتا، رفض ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية التقارير التي تتحدث عن سقوط قتلى ووصفها بأنها ”استفزاز“، لكنه قال إن جنديا بالجيش قتل وأصيب ثلاثة رجال شرطة في الاشتباك.

وقال براسيتيو ”قوات الأمن تحاول إرساء النظام في المنطقة“، مضيفا أن المعلومات التي تدلي بها شرطة إقليم بابوا هي فقط الجديرة بالثقة.