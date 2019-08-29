«أيامنا أحلى» تختتم ندواتها التوعوية عن تنظيم الأسرة بجرجا

أعلنت محافظة سوهاج عن انتهاء أعمال مبادرة "أيامنا أحلى" بمركز ومدينة جرجا، والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث استمرت في الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري، في إطار الحملة القومية لتنظيم الأسرة، برعاية محافظ سوهاج، ووزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرة بدأت أول يومان بأعمالها التوعوية والتثقيفية بأهمية تنظيم الأسرة، وباقي الأيام تضمنت الأعمال الخدمية، والكشف، وتركيب الوسيلة المناسبة للمنتفعات، مشيرا إلى أنه تم تقديم خدمات المبادرة في الوحدة الصحية بقرية العوامر قبلي، ووحدة قرية المحاسنة، وموضحا أنها شملت 3 وحدات بالتبادل اليومي و3 عيادات متنقلة "تنظيم أسرة، ومشورة، ومتابعة حمل" .

وأشار "جميعة" إلى دور الرائدات الريفيات فى الدعاية المسبقة لجذب المنتفعات لتنظيم الأسرة، ودور الطبيبات في تقديم الخدمة للمنتفعات، لافتا إلى أنه كل يوم من أيام المبادرة الخمس له شعار فمنها "كلام رجالة" لفئة الرجال فى دور المناسبات، وشعار "نظمتي" لفئة السيدات الموظفات في سن الإنجاب، ويعملن في أي مكان حكومي، وشعار "أسرتنا مثالية" لفئة الشباب فى مراكز الشباب، بالإضافة إلى شعار "حماتي حياتي" للحموات، و"همسة لصحتك" لربات البيوت في سن الإنجاب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الموضوعات التي تم طرحها هى "مشاركة الرجل الإيجابية للزوجة أو المرأة في تنظيم الأسرة"، والمباعدة بين الولادات، وخطورة تكرار الحمل، وأضرار الحمل المتقارب والمبكر، بالإضافة إلى أهمية تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم والطفل.

كما تم الرد على الشائعات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، وأضرار الزواج المبكر، وختان الإناث، وشرح وسائل تنظيم الأسرة طويلة وقصيرة المدى، وتقديم المشورة للمقبلين على الزواج، وكذلك دور الشباب في التوعية بتنظيم الأسرة، ومرحلة المراهقة، وخطورة التسرب من التعليم.