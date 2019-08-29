الصين تقدم احتجاجا رسميا ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية

قدمت الصين احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة بشأن الرسوم الإضافية التي أعلنت الإدارة الأمريكية فرضها على واردات صينية بقيمة 550 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة، اليوم الخميس- إن "الصين يمكنها اتخاذ تدابير مضادة كافية، ولكن الأولوية حاليا هي أن يقوم الجانب الأمريكي بإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية لمنع تصعيد الحرب التجارية".

وأضاف فنغ أن تصعيد الحرب التجارية ليس في صالح الصين والولايات المتحدة، كما أنه ضد مصالح الشعوب في جميع أنحاء العالم، محذرا من أن التصعيد "ربما يعود بعواقب كارثية على العالم".