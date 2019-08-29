تعديل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بالنقصان إلى 2%

أظهرت بيانات معدلة تم نشرها اليوم الخميس، أن نمو الاقتصاد الأمريكي تباطأ في الربع الثاني بأكثر مما تم الإعلان عنه في السابق، ما يشير إلى أن التدابير التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر بشدة على النمو الاقتصادي لبلاده.

ووفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم ، تراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الأمريكي بعد تعديله وفقا لأحدث بيانات التضخم، إلى 2%، مقابل بيانات أولية بـ1ر2% .

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد، بـ7ر4%، متجاوزا التوقعات ومسجلا أكبر ارتفاع منذ 2014 .

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، يعني تراجع معدل النمو انخفاض التقديرات المتعلقة بالصادرات والمخزونات والاستثمارات في الإنشاءات السكنية والإنفاق الرسمي.

وتوضح البيانات أن معدل النمو السنوي الذي يستهدفه ترامب عند3% ربما يصبح صعب التحقيق بصورة أكبر، في ظل ما يواجهه أكبر اقتصاد في العالم من تبعات جراء الرسوم التي يفرضها على السلع الصينية، وهو الأمر الذي قد يكون له المزيد من التأثير على التوقعات مع فرض المزيد من الرسوم في سبتمبر.