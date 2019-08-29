متى يكون نوم الطفل على البطن آمنا؟

يحاول بعض الرضع بمجرد أن يتمكنوا من تحريك أجسامهم النوم على البطن، وهناك عدد من الأمهات يتركن الرضع هكذا بهدف خروج غازات البطن، دون أن يعلمن مخاطر ذلك التي يمكن أن تصل إلى الموت المفاجئ، حيث إن للنوم على البطن أضرار وهناك شروطا لفوائده.

من أضرار نوم الرضيع على البطن: حدوث الموت المفاجئ الذي يتعرض له الطفل نتيجة لعدم القدرة على التنفس الجيد وسط عدم استطاعته التعبير عن ذلك حتى تقوم والدته بحمله أو وضعه على الظهر، وهناك أيضًا إمكانية حدوث ارتجاع، ويعاني بعض الرضع من سرعة نبضات القلب في هذا الوضع، وفقًا لما ذكره موقع "kids health".

أما عن فوائد نوم الطفل على بطنه، فهي عدم الإصابة بالرأس المسطح الذي يحدث نتيجة للنوم باستمرار على الظهر، وتقوية عضلات الرأس؛ لأن هذا الوضع يجعل الرضيع يحرك رأسه كثيرًا ويرفعه.

وإذا كنت ترغبين في منح طفلك فوائد النوم على البطن دون تعرضه للمخاطر، عليكِ الجلوس بجانبه ولا تجعلي الوضع يتخطى الـ15 دقيقة، إضافة إلى ضرورة اختيار مرتبة ناعمة ولينة حتى لا تتسبب في اختناق الطفل من خلال عدم قدرته على التنفس أو اجعلي رأس طفلك مرفوع قليلًا، مع عدم تركه يغفو وهو في هذه الوضعية حتى لا يصاب بضيق التنفس دون أن تشعري بذلك.