«هيونداي» تعتزم تطوير 17 مركبة تجارية كهربائية بحلول 2025

كشفت شركة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية عن اعتزامها تطوير 17 مركبة تجارية كهربائية بحلول عام 2025، في أحدث خطوة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات صديقة البيئة.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية إضافة 7 مركبات كهربائية بالكامل و10 مركبات تعمل بخلايا الوقود إلى مجموعة منتجاتها من المركبات التجارية.

وتتضمن مجموعة المركبات الكهربائية التي تعتزم "هيونداي" تطويرها حافلة كهربائية وأخرى تعمل بخلايا الوقود، ستوردها الشركة إلى حكومة بلدية العاصمة الكورية الجنوبية سول لاستخدامها في خدمة النقل العام، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم الشركة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتسابق فيه شركات صناعة السيارات العالمية في تطوير سيارات صديقة للبيئة مع تشديد أغلب دول العالم القواعد المنظمة لعوادم السيارات والتي يقول العلماء إنها مسؤولة بنسبة كبيرة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

يذكر أن سيارات خلايا الوقود تعمل بمحركات كهربائية ولا تنتج أي عوادم سوى بخار الماء، حيث يتم تحويل الهيدروجين إلى كهرباء لتشغيل المحرك.

في الوقت نفسه كشفت "هيونداي" اليوم عن حافلة كهربائية قادرة على قطع مسافة 200 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية التي تبلغ قوتها 128 كيلووات/ساعة، وذلك خلال معرض هيونداي للشاحنات والحافلات الثاني في صالة عرض في "جويانج" شمال العاصمة سول مباشرة.