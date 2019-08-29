الإسماعيلي يفوز على المصري وديا

فاز فريق الإسماعيلي على المصري بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية وأدارها وائل فرحان وعاونه تامر سمير ومحمد مجد سليمان .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم أحمد مدبولي للإسماعيلي في الدقيقة 51 قبل أن ينجح محمود وادي في إحراز هدف التعادل للمصري في الدقيقة 60 فيما أضاف حازم مرسي الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 75 .

ومثل المصري كلا من : محمد شحاته ، حجاج عويس ، إسلام أبوسليمة ، أحمد شوشة ، حسن علي ، إيزي إيميكا ، فريد شوقي ، سعيدو سينبوري ، إسلام عطية ، أوستين أموتو ، محمود وادي.

وفي الشوط الثاني شارك عمر كمال عبد الواحد، عمرو موسى، أحمد ياسر، أحمد جمعة بدلاً من حجاج عويس، إسلام عطية، أوستين أموتو، محمود وادي .

ومثل الإسماعيلي : محمد مجدي ، أحمد أيمن ، باهر المحمدي ، محمد مجدي الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمد بيومي ، محمود عبد العاطي "دونجا" ، وجيه عبد الحكيم ، أحمد مدبولي ، بيكيتا سيلفا ، ينسون شيلونجو .

وفي الشوط الثاني شارك محمد فوزي، محمد الشامي، إبراهيم أبو اليزيد، محمد حمدي زكي، حازم مرسي، محمد الضرف