محافظ الغربية: 76 مخالفة تموينية حصيلة الحملة التموينية المفاجئة

كلف اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية كبرى ومفاجئة على جميع المخابز ومحطات الوقود في آن واحد، لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونفذت مديرية التموين حملة كبرى على مركزي المحلة الكبرى وزفتى، أسفرت عن تحرير 76 مخالفة تموينية بالمخابز ومحطات الوقود، حيث تم تحرير50 مخالفة بمخابز مركز المحلة، وضبط 21 شيكارة دقيق بغرض التجميع، كما تم تحرير 24 مخالفة تموينية بالمخابز ومخالفتان في محطات الوقود بمركز زفتي وضبط 48 إسطوانة بوتاجاز.

جدير بالذكر أن هذه المخالفات تضمنت (تصرف في كميات من حصة الدقيق – تجميع دقيق – نقص في الوزن – عدم وجود لوحة مواعيد – عدم وجود سجل زيارات – عدم نظافة أدوات العجين – تجميع إسطوانات غاز منزلي).

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على استمرارية شن هذه الحملات على جميع مراكز المحافظة، لمتابعة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة العامة، وكذا إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وتوافر المواد البترولية بالمحطات وبيعها بالسعر المحدد لما يأتي في الصالح العام لمواطني المحافظة.