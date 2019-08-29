وجود حشرات "القمل" في الشعر، من الأمور المزعجة التي تواجه الأمهات خلال العام الدراسي، حيث إنه ينتشر بين شعر الطالبات في حالة وجود واحدة تعاني من ذلك، ومع اقتراب انطلاق العام الدارسي الجديد تفكر العديد من الأمهات في طريقة لحماية أطفالهن من القمل وطرق التخلص منه في حالة الإصابة.

وحتى تحمي طفلتك من القمل خلال موسم المدارس وتكوني على علم بطرق علاجه إذا انتقل إلى الشعر بالفعل، عليك اتباع النصائح التي قدمها موقع "healthy mummy" الذي يعطي نصائح للأمهات للحفاظ على الأطفال.

• كيفية حماية الشعر من القمل

1- عليكِ عمل شعر الطالبة "كعكة" أو ذيل حصان؛ لأنه كلما كانت خصلات الشعر حرة فهي بيئة مناسبة لالتقاط القمل بسهولة.

2- استخدمي كريم للشعر أو زيت؛ لأنه كلما كان رطبا لن يستطيع القمل الاقتراب منه.

3- ضعي بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي في الشامبو أثناء غسل الشعر؛ لأن القمل يفر من رائحة هذه الزيوت.

• كيفية التخلص من القمل

1- استخدمي مكواة الشعر أو المصفف على درجة حرارة يتحملها الشعر؛ لأن القمل يموت من الحرارة الساخنة ولا يستطيع تحمله مثل خصلات الشعر.

2- تمشيط الشعر يوميًا بالمشط الذي يمتلك أسنانا طويلة وضيقة؛ لأنه يساعد في التقاط القمل والبيض الخاص به وذلك قبل غسل الشعر.

3- ضعي بضع قطرات من زيت جوز الهند على الشعر وهو مبلل، وقومي بالتمشيط الجيد بمشط أسنانه ضيقة لخصلات الشعر كلها، ويجب فعل ذلك عدة أيام.