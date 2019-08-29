كشف حساب المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم الإعلان اليوم عن أفضل لاعب في أوروبا، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القد «يويفا»، على هامش حفل قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويتنافس على اللقب هذا العام الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني والهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، كما يتنافس الثلاثي فريق ليون الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا، وهم الإنجليزية لوسي برونز، النرويجية أدا هيجربرج والفرنسية أماندين هنري.

ويعد كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالجائزة ثلاث مرات، وكذلك الوحيد الذي فاز بها مرتين على التوالي عن موسم 2015-16 و موسم 2016-17.

ولعل أول ما يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن المرشحين للفوز بأي جائزة، هو ما قدمه هؤلاء اللاعبون للمنافسة على جائزة الأفضل، وهذا ما نستعرضه خلال السطور القادمة.

*ليونيل ميسي:

حقق ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، لقب الدوري الإسباني مع النادي الكاتالوني الموسم الماضي، حيث كان أفضل هداف في الليجا بـ36 هدفا، كما تربع على صدارة هدافي دوري الأبطال بإحرازه 12 هدفا، أما مع منتخب الأرجنتين، فقد خرج من الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا على يد البرازيل حاملة اللقب.

ومنذ إطلاق هذه الجائزة الأوروبية عام 2011، حصل ميسي عليها مرتين فقط في 2011 و2015، وفي الفترة من يوليو 2018 إلى نفس الشهر من 2019، كان ميسي هو هداف برشلونة بلا منازع، وخلال هذا الموسم، أحرز اللاعب 54 هدفا لفريقه الإسباني ومنتخب بلاده بواقع هدف كل 86 دقيقة.

كما تفوق ميسي على جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية ليكون أكثر اللاعبين تهديفا يتبعه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني، الذي سجل 40 هدفا.

*كريستيانو رونالدو:

أما رونالدو، صاحب الـ34 عاما، والذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، فقد نجح في موسمه الأول في إيطاليا بالفوز بالدوري المحلي مسجلًا 21 هدفا وحل رابعًا على قائمة الهدافين، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري، كما نجح في تحقيق لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وعلى مستوى الأرقام الفردية، فقد شارك رونالدو في 31 مباراة وسجل 21 هدفًا، ولكن رغم ذلك لم ينجح في حصد لقب هداف البطولة، حيث ذهب اللقب إلى المخضرم فابيو كواليارلا لاعب سامبدوريا برصيد 26 هدف.

وحصل كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات في 2014، و2016، و2017، وفي الفترة من يوليو 2018 إلى نفس الشهر من 2019، أحرز اللاعب البرتغالي 31 هدفا للفريق الإيطالي ومنتخب البرتغال بواقع هدف كل 127 دقيقة.

*فان ديك:

فرض الهولندي فيرجيل فان ديك اسمه بين عمالقة اللعبة في أوروبا، بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب رفقة فريقه، كما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبات أول مدافع يفوز بها منذ الإنجليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005.

كما أحرز المدافع الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب تشلسي بركلات الترجيح، وحل لاعب ساوثمبتون السابق وصيفا لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

الجدير بالذكر أنه لم يسبق أن فاز مدافع بلقب أفضل لاعب في أوروبا من قبل، لذلك يُعد وضع مدافع ليفربول اللاعب في القائمة القصيرة للجائزة إنجازًا كبيرًا.

وشارك المدافع الهولندي مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي برصيد أهداف بلغ تسعة أهداف علاوة على صناعة أربعة أهداف، وهو أيضا صاحب أطول وقت لعب مقارنة بزملائه إذ لعب 4465 دقيقة.

كما نجح اللاعب في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب في حوالي 70 في المئة المواجهات الثنائية، سواء في على الأرض أو في الالتحامات في الهواء على مدار الموسم الماضي.